Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες: Ένοπλος σκότωσε δύο ανθρώπους ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις Βρυξέλλες, όπου σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο δράστης κατάφερε να σκοτώσει δύο ανθρώπους και τραυμάτισε ακόμα έναν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές φέρεται να φώναξε «Allahu Akbar» («Ο Αλλάχ είναι μεγάλος»). Το βρετανικό Sky News μετέδωσε πως τα δύο θύματα φορούσαν την εμφάνιση της Εθνικής Σουηδίας, λίγο πριν τον αγώνα με το Βέλγιο.

BREAKING: Gunman opens fire in Brussels, killing at least 2 Swedish citizens before fleeing the scene pic.twitter.com/WcXlbt0V5o

— BNO News (@BNONews) October 16, 2023