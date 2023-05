Ρωσία: Εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε τον εκτροχιασμό εμπορικού τρένου

Τον εκτροχιασμό ενός εμπορικού τρένου σε ρωσική περιφέρεια κοντά στην Ουκρανία προκάλεσε εκρηκτικός μηχανισμός, χωρίς ωστόσο να προκληθούν θύματα, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, εν μέσω φόβων για ουκρανικές επιθέσεις και επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη Ρωσία.

«Εξερράγη ένας άγνωστος εκρηκτικός μηχανισμός προκαλώντας τον εκτροχιασμό ενός τρένου εμπορευμάτων. Δεν υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο Αλεξάντρ Μπόγκομαζ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το επεισόδιο σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στην πόλη του Μπριάνσκ και την πόλη Ουνέτσα. «Οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται επιτόπου. Η κυκλοφορία σ’ αυτό το κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής έχει διακοπεί», πρόσθεσε ο Μπόγκομαζ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης, το σημείο του εκτροχιασμού απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η δημόσια εταιρεία των ρωσικών σιδηροδρόμων εξήγησε ότι η μηχανή του τρένου έπιασε φωτιά μετά τον εκτροχιασμό της. «Μονάδες πυροσβεστών βρίσκονται επιτόπου», διευκρίνισε η εταιρεία.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης πως, εκτός από τη μηχανή του τρένου, έχουν εκτροχιαστεί επτά βαγόνια. Προς το παρόν δεν κάνει λόγο για παρουσία εκρηκτικών και αναφέρει απλώς ότι το επεισόδιο προκλήθηκε «από την επέμβαση εξωτερικών προσώπων».

Σε φωτογραφίες, που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζονται βυτιοφόρα βαγόνια να έχουν ανατραπεί και σκούρος γκρι καπνός να ανεβαίνει στον ουρανό στο σημείο του εκτροχιασμού.

This train carrying oil products and construction material derailed in Bryansk Oblast, Russia. 7-8 cars have been compromised. It is said that an explosive device on the railway track was used. #Bryansk #Russia pic.twitter.com/oy2SYLj9ff

— (((Tendar))) (@Tendar) May 1, 2023