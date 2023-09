Ρωσία: Συνετρίβη ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος Su-24 στο Βόλγκογκραντ

Ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος Su-24 της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Άμυνας στη Ρωσία.

Το αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση και δεν ήταν οπλισμένο, σύμφωνα με πηγές από τη Ρωσία. Συνετρίβη σε ερημική τοποθεσία, όπου έχουν σπεύσει συνεργεία έρευνας και διάσωσης με ελικόπτερα Mi-8.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα, όπως και η τύχη του πληρώματος.

⚡️Russian Su-24 crashed in the Volgograd region, – russian mass media.

According to preliminary data, the plane crashed in the Kalachevsky district, 5 kilometers from the Loshki farm. The plane was on a training flight and disappeared from radar shortly after takeoff.

— FLASH (@Flash_news_ua) September 12, 2023