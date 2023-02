Σακελλαροπούλου για σεισμό στην Τουρκία: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, στηρίζουμε το έργο των σωστικών συνεργείων»

Συγκλονισμένη, όπως και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης, είναι και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με το μέγεθος του σεισμού και της καταστροφής στην Τουρκία και τη Συρία.

Παράλληλα η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια, καθώς και του ελληνικού λαού στις οικογένειες των θυμάτων.

Με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Twitter)τονίζει ότι «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, στηρίζουμε το έργο των σωστικών συνεργείων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Overwhelmed by the images of destruction caused by earthquake in 🇹🇷 and 🇸🇾. On behalf of the Greek people and myself, I express my condolences to the families of the victims. We stand in solidarity, support the work of the rescue teams, and wish speedy recovery to the injured.

— President GR (@PresidencyGR) February 6, 2023