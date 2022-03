Σαουδική Αραβία: Επίθεση με πύραυλο σε εγκαταστάσεις πετρελαίου – Φόβοι για τον αγώνα της Formula 1

Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε στη Σαουδική Αραβία λίγες ημέρες αφότου οι αντάρτες είχαν επιτεθεί σε άλλη αποθήκη πετρελαίου, με τα διεθνή ΜΜΕ να εκφράζουν φόβους ακύρωσης του Grand Prix της Τζέντα που είναι προγραμματισμένο για αυτό το σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της Formula 1

Αυτή τη φορά, η νέα έκρηξη καταγράφηκε, πιθανότατα και πάλι από τους αντάρτες Χούθι, κοντά στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής Aramco. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, όμως ο Αραβικός Σύνδεσμος λίγο μετά την επίθεση εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία αναμένεται σύντομα απάντηση.

A huge plume of black smoke was seen rising in the Saudi Arabian city of Jeddah, where oil giant Aramco has several oil facilities.#Houthi #SaudiArabia #Jeddah #Aramco pic.twitter.com/gvO9jELx7L

