Σειρήνες στο Τελ Αβίβ: Τρεις τραυματίες από ρουκέτα

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από ρουκέτες που έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο Τελ Αβίβ ενώ οι σειρήνες ηχούν ξανά στην πόλη, είκοσι ημέρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών του Ισραήλ, ένας 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov με ήπια τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα ενώ διασώστες παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε δύο άλλους τραυματίες.

Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), σειρήνες ηχούν ξανά.

🚨3 weeks into the war. Sirens continue sounding throughout central Israel 🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

🚨Sirens sounding in Tel Aviv 🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

MDA says three wounded in the rocket impact in Tel Aviv: 1 moderate, 2 light. pic.twitter.com/yzrjd43Jx9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Πηγή: protothema, newsit