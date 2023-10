Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 2.400 οι νεκροί από τα 6,3 Ρίχτερ BINTEO

Ξεπέρασαν τους 2.400 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αφγανιστάν.

Ο νεότερος απολογισμός που έδωσε το βράδυ της Κυριακής (08.10.2023), η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, πάνω από 2.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό της 7ης Οκτωβρίου.

Την κύρια δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών, που σημειώθηκε το Σάββατο (07.10.2023) σε απόσταση 35 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, ακολούθησαν οκτώ ισχυροί μετασεισμοί, καταστρέφοντας περίπου έξι χωριά.

Εκατοντάδες πολίτες θάφτηκαν στα χαλάσματα, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενημέρωσης και Πολιτισμού.

Πρόκειται για έναν από τους φονικότερους σεισμούς που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια.

Taliban officials call for urgent help as rescuers try to save people trapped in debris in the wake of a magnitude 6.3 earthquake in Afghanistan’s Herat province.

🔗: https://t.co/4UHaWYDCin pic.twitter.com/pRximzp3Gf

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 8, 2023