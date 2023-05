Σοκ στις ΗΠΑ: Στραγγάλισε άστεγο μέσα στο μετρό – Ανατριχίλα προκαλεί το ΒΙΝΤΕΟ

Σωρεία αντιδράσεων έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός αστέγου, διάσημου στη Νέα Υόρκη για τις μιμήσεις του, μέσα στο μετρό. Η δολοφονία του Jordan Neely καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και προκαλεί σφίξιμο στο στομάχι.

Ο Neely ήταν γνωστός καθώς μιμούνταν τον Μάικλ Τζάκσον για να βγάλει τα προς το ζην. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, μπήκε μέσα στον συρμό του μετρό και άρχισε να φωνάζει ότι πεινούσε. Τότε, όπως φαίνεται και στις σχετικές εικόνες, τρεις άνδρες τον ακινητοποίησαν ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Ένας από αυτούς, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, βετεράνος πεζοναύτης, τον κρατούσε με κεφαλοκλείδωμα για αρκετά λεπτά με τον Jordan να προσπαθεί μάταια να απελευθερωθεί. Στο βίντεο, διακρίνεται ο βετεράνος ξαπλωμένος πάνω του για να τον εμποδίσει να σηκωθεί και του σφίγγει το πάνω μέρος του σώματός του. Δύο άλλοι άνδρες του κρατούν τα χέρια.

Κάποια στιγμή ο Neely έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ασφυξίας.

This is Jordan Neely, a homeless Black man with a history of mental illness, being choked to death by an ex marine for allegedly yelling at passengers.

NYPD let his killer go.

Imagine a Black ex marine choking a homeless white man to death and police letting him walk away. pic.twitter.com/fm776Z6vEf

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) May 4, 2023