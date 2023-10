Συναγερμός στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου λόγω μεγάλη φωτιάς: Ανεστάλησαν πτήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Το λονδρέζικο αεροδρόμιο Λούτον ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως η διεύθυνσή του αποφάσισε να ανασταλούν όλες οι πτήσεις ως το μεσημέρι (τοπική ώρα· 14:00 ώρα Ελλάδας), εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που προκάλεσε τη μερική κατάρρευση ενός από τους χώρους στάθμευσης του.

Η πυρκαγιά στο πολυώροφο πάρκινγκ υπ’ αριθμόν 2 εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο, εξαπλώθηκε σε πολλά άλλα και προκάλεσε την «μερική κατάρρευση» τμήματός του, εξήγησε η διεύθυνση του αεροδρομίου, που απέχει περίπου σαράντα χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Βρετανίας και χρησιμοποιείται κυρίως από αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, μέσω Χ.

These exclusive pictures from Luton Airport Carpark Fire #LutonAirport I’ll be live on @BBCBreakfast reporting on the latest from 6am. pic.twitter.com/XMk4waZijF

— Greg McKenzie (@GregMcTweets) October 11, 2023