Ταϊλάνδη: Έκρηξη σε αποθήκη με πυροτεχνήματα – Εννέα νεκροί και περισσότεροι από 115 τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 115 τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων σε πόλη της νότιας Ταϊλάνδης.

Η έκρηξη στο Σουγκάι Κολόκ, κοντά στα σύνορα με τη Μαλαισία, γύρω στις 15:00 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα) πιστεύεται ότι προκλήθηκε από οικοδομικές εργασίες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οφείλεται σε «τεχνικό λάθος» κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης χάλυβα.

#BREAKING #Thailand At least nine people were killed today and more than 130 were injured in a powerful explosion that went off in a pyrotechnics warehouse in the city of Su-ngai Kolok in Thailand. pic.twitter.com/Z2ANopqJeO

