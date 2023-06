Tomato girl: Το απόλυτο καλοκαιρινό vibe με άρωμα… Ιταλίας

Το TikTok είναι ομολογουμένως, γεμάτο με απύθμενη έμπνευση για φέτος το καλοκαίρι και το απόλυτο vibe είναι σίγουρα το trend tomato girl.

Τι είναι το tomato girl;

Η αλήθεια είναι πως μάλλον δύσκολα μπορούμε να βρούμε ποιο πρόσωπο πρωτοξεκίνησε αυτό το trend ή τουλάχιστον, τη χρήση αυτής της ορολογίας, για να περιγράψει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, όμως από βίντεο σε βίντεο, το tomato girl σίγουρα επεκτάθηκε σε όλο το TikTok.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία καλοκαιρινή αισθητική και λογική που ακουμπά πολύ στις μεσογειακές χώρες, όσον αφορά τόσο στο beauty και fashion κομμάτι, όσο και στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Είναι αυτή η εσάνς σαν να έχει βγει η ζωή σου από το «Call Me By Your Name», να πίνεις Aperol Spritz κάθε απόγευμα στο golden hour και να φοράς tops που έχουν πάνω τους μικρά φρουτάκια ή λουλούδια, απολαμβάνοντας θρυλικές συνταγές ζυμαρικών.

Είναι σαν να ζει εν ολίγοις, με απόλυτο τρόπο, στη θηλυκή σου ενέργεια.

Τι συνήθειες έχει ένα tomato girl;

Ένα tomato girl ζει την κουλτούρα της Μεσογείου, τουλάχιστον την ωραία πλευρά της, όχι τη σεξιστική.

Αγαπά να κολυμπά σε καταγάλανα και πανέμορφα νερά, αφήνει τα μαλλιά της στη φυσική τους κατάσταση, ειδικά όταν κάνουν μπούκλες από το αλάτι της θάλασσας. Το μακιγιάζ της είναι φυσικό, με τα απολύτως βασικά.

Μερικοί μπορεί να τη βρίσκουν απλή και minimal, όμως εκείνη δε νοιάζεται και τόσο. Είναι μία παλιά ψυχή σε έναν σύγχρονο κόσμο.

Της αρέσει να περπατά στην ακτή, να διαβάζει ποίηση και λογοτεχνία που έχει κυκλοφορήσει τουλάχιστον πριν τη δεκαετία του ’70 και όλα τα βιβλία της είναι σε έντυπη μορφή, δε θα βρεις audiobook ούτε για δείγμα.

Ακούει του γηραιότερους και τις ιστορίες τους, αγαπά βαθιά οτιδήποτε είναι «παλιακό» και στο στιλ της δεν πρόκειται να ανακαλύψεις τίποτα φουτουριστικό και ανατρεπτικό. Λατρεύει τα κομμάτια που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και αυτό θα το καταλάβεις από τα διακριτικά κοσμήματά της και το vintage ρολόι του παππού της.

Και φυσικά… Το tomato girl απολαμβάνει φρέσκιες, κατακόκκινες, ζουμερές ντομάτες, με ελαιόλαδο και αλάτι, μαζί με κρασί.

Πώς θα γίνεις tomato girl;

Ξέχνα οτιδήποτε περίπλοκο, με υπερβολικό layering και αχρείαστη προσπάθεια.

Όλο το στιλ και το vibe είναι effortless, σαν να μην έχεις προσπαθήσει καν, γιατί πολύ απλά πηγάζει από μέσα σου, από τη δική σου αύρα και ενέργεια.

Σκέψου τη Sophia Loren και την Monica Bellucci, τις ιταλικές καλοκαιρινές ιστορίες του Netflix, τη Spotify playlist που σου βρήκα, για να μπεις στο κλίμα.

Τα looks ενός tomato girl συμπεριλαμβάνουν σορτς, στενά bodies, μανίκια με φραμπαλάδες, φούστες και φορέματα που έχουν στενή γραμμή πάνω και δίνουν ένα flare στο κάτω μέρος. Εάν θες να είσαι ακόμα πιο θαρραλέα, μπορείς κυριολεκτικά να χρησιμοποιήσεις prints από ντομάτες, λαχανικά και φρούτα. Και προφανώς, ξεχνάς το μαύρο και επενδύεις σε λινά υφάσματα! Plus πόντοι για κόκκινα ή καφέ αξεσουάρ.

Με πληροφορίες από byrdie.com