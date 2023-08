Τόρι Σπέλινγκ: Η ηθοποιός μένει σε τροχόσπιτο μαζί με τα παιδιά της – ΒΙΝΤΕΟ

Η τηλεοπτική κληρονόμος και ηθοποιός Τόρι Σπέλινγκ εθεάθη την Τετάρτη να ζει σε ένα τροχόσπιτο σε ένα κάμπινγκ στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνια, μαζί με τα πέντε παιδιά της, μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Dean McDermott.

Ο McDermott, 56 ετών, ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι σκόπευε να χωρίσει τη σύζυγό του μετά από 17 χρόνια γάμου.

Η πρωταγωνίστρια του «Beverly Hills, 90210», μαζί με τα παιδιά της – Liam, 16 ετών, Stella, 15 ετών, Hattie, 11 ετών, Finn, 10 ετών και Beau, 6 ετών – φαίνονται να κάθονται σε έναν κύκλο από καρέκλες γκαζόν ενώ παρακολουθούν το ηλιοβασίλεμα, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που εξασφάλισε η New York Post.

Ένας πλήρης εξοπλισμός για κάμπινγκ, όπως ένα ψυγείο, μια σόμπα, ένα τραπέζι καθώς και ένα χαλί φαίνονται επίσης στις φωτογραφίες.

Η μετακόμιση στο τροχόσπιτο θα μπορούσε να σημαίνει οικονομικά προβλήματα για την οικογένεια, η οποία για τελευταία φορά εθεάθη να μένει σε μοτέλ των 100 δολαρίων τη νύχτα – μια μάλλον έντονη αντίθεση με την πολυτελή έπαυλη στην οποία μεγάλωσε η 50χρονη Σπέλινγκ, χάρη στον πατέρα της, τον τηλεοπτικό μεγιστάνα Άαρον Σπέλινγκ, του «90210», του «Charlies Angels», του «Love Boat» και της «Δυναστείας».

