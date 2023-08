Tory Lanez: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης για τον πυροβολισμό της Megan Thee Stallion

Ο Tory Lanez καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης αφού κρίθηκε ένοχος για τον πυροβολισμό της Megan Thee Stallion το 2020. Ο Καναδός ράπερ απειλείτο με πάνω από 22 χρόνια φυλάκιση,

«Σας παρακαλώ, μην καταστρέψετε τη ζωή μου, κύριε» παρακαλούσε τον δικαστή, την κρίσιμη ώρα. Ζητούσε συνεχώς να του δώσουν μια ευκαιρία, αναφέροντας συνεχώς, ότι έχει έναν γιο που τον χρειάζεται.

#UPDATE: Tory Lanez addressed the court before he was sentenced, saying he wanted a chance and has a son that needs him. He asked the judge to allow him the opportunity to prove himself, and understood just how serious the charges were. Full update: https://t.co/Xkn3Ft43J9

— TMZ (@TMZ) August 8, 2023