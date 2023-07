Τουρίστας στη Ρόδο: «Το παιδί μου λέει ότι δεν θέλει να πεθάνει»

Εφιαλτικές στιγμές ζουν τουρίστες στο νησί της Ρόδου, με τη φωτιά να καίει για πέμπτη ημέρα.

Οι φωτιές στο ελληνικό νησί της Ρόδου ανάγκασαν εκατοντάδες τουρίστες να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία τους, γράφει σήμερα το βρετανικό Sky News, αναφέροντας ότι οι εικόνες δείχνουν τον ουρανό πάνω από το νησί γεμάτο καπνό με την πορτοκαλί απόχρωση των φλογών να είναι ευδιάκριτη.

Τέσσερις τοποθεσίες κοντά στις περιοχές Κιοτάρι και Λάρδος στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού έχουν εκκενωθεί.

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφουν το σκηνικό, με τον Paul Karlburgi να γράφει στο Twitter: «Αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι στη Ρόδο δραπετεύοντας από τις πυρκαγιές με τα πόδια – αφήσαμε τα πάντα στο ξενοδοχείο και φύγαμε με πετσέτες στα πρόσωπά μας.

Ο μικρότερός μου μόλις μου είπε ότι δεν θέλει να πεθάνει. Κανένα νέο από τις αρχές. Τρομακτική κατάσταση εδώ».

Currently stranded in #Rhodes escaping the wildfires on foot – left everything at the hotel and fled with towels across our faces. My youngest just told me he doesn’t want to die. No news from any authorities. Terrifying situation here. @LBCNews — Paul Kalburgi ✍🏼 (@PaulKalburgi) July 22, 2023

Οι φλόγες έχουν φτάσει σε τρία ξενοδοχεία, τα οποία επίσης εκκενώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης, αναφέρει η βρετανική ιστοσελίδα.

People have been evacuated from their hotels due to the fires spreading with smoke encompassing much of the island.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Γιάννης Αρτόπιος, δήλωσε ότι περισσότεροι από 200 πυροσβέστες και 40 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν στο σημείο, με τη συνδρομή τριών αεροπλάνων και πέντε ελικοπτέρων.

"We dragged our suitcases for two hours in 40C heat." James Hall, a British holidaymaker, is in Rhodes and was evacuated this morning from his hotel because of the wildfires.

«Η επίμαχη περιοχή έχει γύρω στους 8.000 τουρίστες από τους 200.000 που φιλοξενεί το νησί»

«Έχει στηθεί μία πολύ μεγάλη επιχείρηση ώστε κάποιοι τουρίστες να αναχωρούν από ένα αεροδρόμιο, κάποιοι άλλοι να έχουν άλλη στέγη. Από τους 200.000 τουρίστες που φιλοξενεί σήμερα το νησί – μιλάμε για μία περιοχή η οποία έχει γύρω στις 8.000 τουρίστες που για λόγους προληπτικούς σε πολλές περιπτώσεις μεταφέρουμε λόγω και του καπνού που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή», επισήμανε ο αντιδήμαρχος της Ρόδου Κώστας Ταρασλίας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος πρόσθεσε, μεταξύ άλλων σύμφωνα με το newsbeast.gr: «Η πυρκαγιά εξελίχθηκε με πολύ άσχημο τρόπο διότι δυστυχώς ενώ περιμέναμε να σβήσουμε την πυρκαγιά, εχθές το βράδυ μετά από τη διενέργεια του συντονιστικού οργάνου το οποίο συνεδρίασε και ενώ περιμέναμε να πάει σε μία τεχνητή λίμνη στο φράγμα του Γαδουρά, δυστυχώς άλλαξε άρδην η κατάσταση. Πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση, πέρασε δυστυχώς στον Δήμο στον εθνικό δρόμο και μπήκε σε μία τουριστική περιοχή, ενώ για τέσσερις ημέρες πραγματικά κατέληγε στην καρδιά του νησιού που ήταν παρθένα δάση.

Εξελίχθηκε λίγο άσχημα σήμερα διότι έπρεπε να διαχειριστούμε ανθρώπινες ζωές, ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να αντιληφθούν τι γίνεται από τα ΜΜΕ. Οπότε λοιπόν προσπαθήσαμε να “χτίσουμε” ένα δίκτυο επικοινωνίας και μεταφοράς αυτών των ανθρώπων. Σταματήσαμε τις αστικές συγκοινωνίες και κατευθύναμε όλα μας τα λεωφορεία σαν δήμος στην ευρύτερη περιοχή.

Όσοι ήταν εγκλωβισμένοι με τη βοήθεια του Λιμενικού Σώματος και των ανθρώπων που είχαν πλωτά μέσα -20 πλωτά μέσα- μεταφέρθηκαν από τις παραλίες που είχαμε βγάλει τους τουρίστες, ώστε να μεταφερθούν στη Λίνδο και ακολούθως τους μεταφέρουμε εμείς σε ασφαλή μέρη.

Ήδη έχει στηθεί μία πολύ μεγάλη επιχείρηση ώστε κάποιοι να αναχωρούν από ένα αεροδρόμιο, κάποιοι άλλοι να έχουν άλλη στέγη. Από τους 200.000 τουρίστες που φιλοξενεί σήμερα το νησί -μιλάμε για μία περιοχή η οποία έχει γύρω στις 8.000 τουρίστες που για λόγους προληπτικούς σε πολλές περιπτώσεις τους μεταφέρουμε λόγω και του καπνού που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή.

(…) Δεν έχουν καεί οι οικισμοί και οι φλόγες που πλησίασαν στα ξενοδοχεία. Έχουν κάψει μόνο περιβάλλοντες χώρους, δηλαδή φράχτες και αυλές κοινόχρηστων χώρων σε ξενοδοχεία. Περιμένω αναφορά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενδεχομένως να έχουμε και ζημιές σε κτίρια ξενοδοχείων

(…) Στο χωριό Γεννάδι που είναι πιο νότια μεταφέρθηκαν άνθρωποι, διότι είχε κλείσει κεντρικός δρόμος για να πάνε προς τα βόρεια. Οι κάτοικοι του χωριού Γενναδίου πρόσφεραν όλα τα καταστήματα δωρεάν, όλα τους τα προϊόντα στους τουρίστες, για να αισθανθούν όμορφα και ασφαλείς».