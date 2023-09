Τουρκία: Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού Αμερικανού από σπήλαιο – Παρουσίασε εσωτερική αιμορραγία – ΒΙΝΤΕΟ

Αγώνα δρόμου για τη διάσωση ενός Αμερικανού που παρουσίασε εσωτερική αιμορραγία ενώ εξερευνούσε ένα σπήλαιο σε βάθος άνω των 1.000 μέτρων κάτω από το έδαφος, κάνουν οι τουρκικές ομάδες διάσωσης.

Η ομοσπονδία σπηλαιολογίας της Τουρκίας δήλωσε χθες πως 150 διασώστες προσπαθούν να προσεγγίσουν τον 40χρονο Μαρκ Ντίκι, ο οποίος εμφάνισε γαστρεντερική αιμορραγία ενώ βρισκόταν βαθιά μέσα στο σπήλαιο Μόρκα, κοντά στις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας.

«Η επιχείρηση είναι τεχνικά μία από τις μεγαλύτερες διασώσεις σπηλαίων στον κόσμο» ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Ο Ντίκι αρρώστησε σε βάθος 1.120 μέτρων, ενώ συνοδευόταν από μια διεθνή ομάδα εξερευνητών. Τέθηκε υπό παρακολούθηση σε έναν καταυλισμό βάσης που βρίσκεται 1.040 μέτρα κάτω από τη γη, όπου του έγινε έγχυση αίματος που του παραδόθηκε από διασώστες και γιατρούς, ανέφερε η ομοσπονδία.

Η επιχείρηση διάσωσης γίνεται με τη βοήθεια της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Τουρκίας ενώ συμμετέχουν σε αυτή και αρκετές διεθνείς ομάδες, μεταξύ των οποίων Κροάτες και Ιταλοί.

Το πρακτορείο ειδήσεων DHA ανέφερε πως ο Ντίκι αρρώστησε την Κυριακή. «Η κατάσταση του Μαρκ αρχίζει να σταθεροποιείται» ανέφερε η ομοσπονδία. «Η αιμορραγία του έχει σταματήσει και μπορεί να περπατήσει με βοήθεια, αλλά δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί έξω χωρίς φορείο».

Mark’s condition has continued to improve, according to this evening’s news,the bleeding has stopped and he is able to walk on his own. Rigging continues.Plans are underway to start removing the stretcher soon. #SpeleogicalFederationOfTurkey #caverescue #MorcaSinkhole #MarkDickey pic.twitter.com/WnKeWDAMAd

— Türkiye Mağaracılık Federasyonu (@tumaf1) September 6, 2023