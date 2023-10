Τουρκία: Παραδέχτηκε για πρώτη φορά πως το drone που καταρρίφθηκε στην Συρία ήταν δικό τους – ΒΙΝΤΕΟ

Στην πρώτη παραδοχή πως το drone που καταρρίφθηκε στην Συρία από αμερικανικό F-16 ήταν τουρκικό, παρά τις αρχικές διαψεύσεις, προχώρησε η Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δήλωση από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, σημειώνοντας πως η κατάρριψή του δεν πρόκειται να επηρεάσει τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία.

#URGENT Downing of Turkish drone in Syria has in no way affected ongoing anti-terrorism operation, says Turkish Foreign Ministry pic.twitter.com/UFVgxhoG2b

Η θεωρία του χάους απειλεί και πάλι την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πόσο μάλλον που στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάνω από τη Συρία, δεν πετάνε… πεταλούδες, αλλά κατασκοπευτικά και οπλισμένα πανάκριβα drones. Ενώ στο έδαφος τρεις τουλάχιστον πλευρές (οι κυβερνητικές δυνάμεις, οι τζιχαντιστές αντάρτες και οι Κούρδοι) διεκδικούν την κυριαρχία.

Το γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιπτάμενο αντικείμενο που ανήκει στη σύμμαχό τους Τουρκία.

Της κατάρριψης είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις από την αμερικανική πλευρά προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας, καθώς το drone πετούσε οπλισμένο σε περιοχή που επιχειρούσαν (μαζί με τους Κούρδους) δικές της δυνάμεις εδάφους. Δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί χτυπήματα με νεκρούς Κούρδους οι ΗΠΑ έκριναν ότι ο κίνδυνος ήταν υπαρκτός και το ρίσκο απαράδεκτο, οπότε έδωσαν εντολή στο μαχητικό που επιτηρούσε την πτήση του drone να το καταρρίψει.

Πληροφορίες και οπτικό υλικό από την περιοχή δείχνουν ότι το τουρκικό μη επανδρωμένο ήταν τύπου Anka, το μεγαλύτερο (αλλά και το πιο ακριβό) drone των τουρκικών δυνάμεων. Το αμερικανικό αεροσκάφος ήταν F-16, όπως μεταδίδει το Reuters, με κάποιες αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για F-35.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε προειδοποιήσει να μην βρίσκονται τρίτοι κοντά σε Κούρδους του (που είναι γνωστό ότι δρουν στη βόρεια Συρία), οι οποίοι είναι για την Άγκυρα νόμιμοι στόχοι των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

«Συμβουλεύω όλα τα τρίτα μέρη να απομακρυνθούν από τοποθεσίες και πρόσωπα που συνδέονται με το PKK και της YPG», είχε διαμηνύσει ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας. Σε αυτό το πλαίσιο η χθεσινή κατάρριψη μπορεί να «διαβαστεί» σαν μια απάντηση από την Ουάσιγκτον.

The US army shot down a Turkish Anka UAV that approached the illegal US base in Syria while bombing SDF positions in al-Hasaka.

This shows that NATO members do not consider Turkey as an equal and even if Turkey were attacked, most NATO countries would not send their soldiers. pic.twitter.com/Y3I143i9dl

