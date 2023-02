Τουρκία: Πατέρας και κόρη καταπλακώθηκαν μετά τον νέο σεισμό 5,6 Ρίχτερ – Προσπαθούσαν να μαζέψουν τα υπάρχοντά τους

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από τον νέο σεισμό μεγέθους 5,6 Ρίχτερ που έγινε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία.

Συνεχίζονται οι τραγικές στιγμές στην Τουρκία, με τη γη να μην έχει σταματήσει να δίνει σεισμούς από τις 6 Φεβρουαρίου όπου σημειώθηκαν αυτοί των 7,8 και 7,6 Ρίχτερ.

Ο νέος σεισμός των 5,6 Ρίχτερ που χτύπησε την Τουρκία, την επαρχία της Μαλάτια, έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες καταστροφές αλλά και νέες τεραγωδίες.

Αναφορές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και 30 κατεστραμμένα κτήρια. Ο δήμαρχος της πόλης Γεζίλγιουρτ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk ένας πατέρας και η κόρη του που προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν προσωπικά αντικείμενα στο σπίτι τους είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια του ενός από τα κτίρια που κατέρρευσαν.

«Κτήρια κατέρρευσαν και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σπεύσει επιτόπου», ανακοίνωσε η Afad στο Twitter.

Νέα βίντεο αρχίζουν να ανεβαίνουν στα social media με τα κτήρια που πέφτουν από το νέο «χορό» των Ρίχτερ.

Another devastating earthquake in the Turkish city of Malatya.

More injured and dead, more people lost their homes.

My deepest condolences to everyone whose life was altered by these horrible tragedies. pic.twitter.com/apGoAl5u7W

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 27, 2023