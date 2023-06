Τραγωδία στην Αυστραλία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έχουν μεταφερθεί με αεροπλάνο σε νοσοκομείο μετά από συντριβή λεωφορείου στη Νέα Νότια Ουαλία, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα της Αυστραλίας εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πούλμαν ανέβηκε σε κυκλικό κόμβο στο Wine Country Drive κοντά στην ράμπα Hunter Expressway στη Γκρέτα. Η μικρή πόλη βρίσκεται περίπου 78 μίλια βόρεια του Σίδνεϊ και 25 μίλια βορειοδυτικά του Νιούκαστλ.

Ο οδηγός του λεωφορείου είναι ζωντανός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρουρά για ανάκριση, αναφέρει το BNO News.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 23.30 τοπική ώρα της Κυριακής.

Australia: At least ten people killed in horror bus crash in New South Wales after coach rolls over at a roundabout on Wine Country Drive, near the off-ramp of the Hunter Expressway at Greta.https://t.co/UNJFcUvmXY

— News4Max (@news4max) June 11, 2023