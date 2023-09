Τραγωδία στην Λιβύη: Νέο βίντεο από το φονικό τροχαίο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ακόμη βίντεο από το φονικό τροχαίο της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στο νέο αυτό βίντεο φαίνεται τόσο το λεωφορείο της ελληνικής αποστολής όσο και το φορτηγό με το οποίο φαίνεται ότι συγκρούστηκε να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και να έχουν καεί ολοσχερώς.

Ο ιστότοπος «The Libya Update» δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο με το φλεγόμενο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τρία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και δύο διερμηνείς.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023