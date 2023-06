Τρόμος στη Σκιάθο: Αεροπλάνο σήκωσε στον αέρα τουρίστες ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές τρόμου στη Σκιάθο, με αεροπλάνο που σήκωσε στον αέρα τουρίστες κατά τη διάρκεια της απογείωσής του.

Η Σκιάθος ξανά στο επίκεντρο για τα όσα συμβαίνουν στο αεροδρόμιο του νησιού «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης». Αεροπλάνο απογειώνεται και οι τουρμπίνες παρασύρουν τον κόσμο προς τη θάλασσα…

Είναι επικίνδυνο αλλά ορισμένοι συνεχίζουν να ρισκάρουν στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης». Μαζεύονται στο πίσω μέρος για να καταγράψουν προσγειώσεις και απογειώσεις αεροπλάνων. Η Σκιάθος βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο με αφορμή ένα νέα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Με αεροπλάνο να απογειώνεται και τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί να «εκτοξεύεται» προς τη θάλασσα.

Υπάρχουν αρκετές σημάνσεις που προειδοποιούν τον κόσμο να μην βρίσκεται κοντά επειδή υπάρχει κίνδυνος, ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που συγκεντρώνονται καθημερινά στην παραλία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο του νησιού για να δουν ένα αεροπλάνο να προσγειώνεται ή να απογειώνεται δίπλα τους και να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο.

Όπως φαίνεται σε νέο βίντεο που ανέβασε ένας Βρετανός στο Twitter, την περασμένη εβδομάδα η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Σκιάθου παραμένει η ίδια.

«Ένα μικρό δείγμα για το απόλυτο χάος που επικρατεί όταν οι άνθρωποι υποτιμούν τη δύναμη των κινητήρων των αεροσκαφών», γράφει σε ανάρτησή του, στην οποία φαίνεται πως κάποιοι έχουν πέσει κάτω.

Σημειώνεται πως δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν στο αεροδρόμιο της Σκιάθου καθώς η δύναμη των κινητήρων μπορεί εύκολα να παρασύρει ανθρώπους.

Just downloaded my Skiathos videos from last week, here’s a small preview of the absolute chaos when people underestimate the power of aircraft engines! pic.twitter.com/ll2g9nY8AA

— Callum Hodgson (@avgeekcal) June 21, 2023