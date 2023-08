Τυνησία – Λιβύη: Συμφώνησαν να μοιραστούν τους μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορά τους

Η Τυνησία και η Λιβύη ανακοίνωσαν σήμερα ότι συμφώνησαν να μοιραστούν τους Αφρικανούς μετανάστες που έχουν αποκλειστεί, μερικοί από αυτούς για έναν μήνα, κοντά στο συνοριακό φυλάκιο της Ρας Τζεντίρ, αφού οδηγήθηκαν εκεί από την τυνησιακή αστυνομία, σύμφωνα με πολλούς αυτόπτες μάρτυρες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον ΟΗΕ.

Σε συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών των δύο χωρών στην Τύνιδα χθες, Τετάρτη 9/8, «συμφωνήσαμε να μοιραστούμε τις ομάδες των μεταναστών που βρίσκονται στα σύνορα», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του τυνησιακού υπουργείου.

Σύμφωνα με ανθρωπιστικές πηγές που μίλησαν στο AFP, τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν ακόμη τρεις ομάδες περίπου 300 μεταναστών συνολικά από την υποσαχάρια Αφρική, που έχουν αποκλειστεί σε πολύ επισφαλείς συνθήκες στην ουδέτερη ζώνη της Ρας Τζεντίρ.

«Η Τυνησία θα αναλάβει μια ομάδα 76 ανδρών, 42 γυναικών και οκτώ παιδιών», διευκρίνισε στο AFP ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Φακέρ Μπουζγκαγιά.

An agreement reached between Tunisia and Libya to welcome migrants stranded at the border https://t.co/kzDYK9aV2E pic.twitter.com/HtD4YQap0z

Ήταν το λιβυκό υπουργείο Εσωτερικών που ανακοίνωσε πρώτο την επίτευξη διμερούς συμφωνίας «για μια συναινετική λύση, προκειμένου να τεθεί τέλος στην κρίση των παράτυπων μεταναστών, που έχουν αποκλειστεί στη συνοριακή ζώνη».

Από τυνησιακής πλευράς, επίσημη ανακοίνωση αναφέρει μόνο πως ο Τυνήσιος υπουργός Καμέλ Φεκί υποδέχθηκε τον Λίβυο ομόλογό του Ιμέντ Τραμπέλσι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «συντονισμού των προσπαθειών για την εξεύρεση λύσεων που να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των δύο χωρών».

«Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι από την υποσαχάρια Αφρική» απελάθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας της Τυνησίας

Η συμφωνία προβλέπει πως οι Λίβυοι θα αναλάβουν τους υπόλοιπους αποκλεισμένους μετανάστες, περίπου 150, σύμφωνα με τον Τυνήσιο εκπρόσωπο.

«Η μεταφορά της ομάδας έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη, στα κέντρα υποδοχής στην Ταταουίν και τη Μεντενίν με τη συμμετοχή του Ερυθρού Σταυρού» της Τυνησίας, πρόσθεσε.

Υπήρχαν έως 350 άνθρωποι αποκλεισμένοι στη Ρας Τζεντίρ, ανάμεσά του 12 έγκυες και 65 παιδιά και ανήλικοι, σύμφωνα με ανθρωπιστικές πηγές που δήλωσαν στο AFP πως τη βασική βοήθεια (τρόφιμα, νερό, ιατρική φροντίδα) παρέχει από τις 20 Ιουλίου ο λιβυκός Ερυθρός Σταυρός, με την υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΗΕ.

#Libya 10.08.23 – Libyan Ministry of Interior announced that all #migrants stranded at the Libyan-Tunisian border in Ras Ajdir have been removed last night after an extra ordinary bilateral meeting and agreement with Tunisia. OFFICIAL STATEMENT 👇 #migrantcrisis #Frontex pic.twitter.com/em5L3E0FTk

— Migrant Rescue Watch (@rgowans) August 10, 2023