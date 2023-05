Βασίλης Κικίλιας: «Είμαστε περήφανοι που ανοίξαμε γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη»

Τον ενθουσιασμό και την περηφάνεια του για το άνοιγμα γραφείου του ΕΟΤ στην Μελβούρνη εξέφρασε ο υπουργός Τουρισμούς, Βασίλης Κικίλιας.

Ο Βασίλης Κικίλιας μαζί με τον γενικό κυβερνήτη της Αυστραλίας D. Hurley επισκέφτηκαν την Τρίτη (2/5) την Ακρόπολη.

Ο Βασίλης Κικίλιας ενημέρωσε τον D. Hurley για το άνοιγμα των πτήσεων φέτος από την Αυστραλία στη χώρα μας και για την έναρξη της λειτουργίας γραφείου του ΕΟΤ στη Μελβούρνη όπου είναι πολύ ισχυρή η ελληνική ομογένεια. «Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να ανοίξουμε γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη και να ικανοποιήσουμε το αίτημα της ελληνικής κοινότητας» ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες και τη συμβολή των ταξιδιωτικών ροών από τη νησιωτική ήπειρο στη φετινή τουριστική σεζόν της χώρας μας.

Παρά την έντονη βροχόπτωση, οι κ.κ. Κικίλιας και Hurley ξεναγήθηκαν σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης με τον γενικό κυβερνήτη της Αυστραλίας να εκφράζει τον θαυμασμό του για τη μοναδική αρχιτεκτονική και την ελληνική ιστορία.

«Ολόκληρη η ιστορία συναντιέται σε αυτό το σημείο και είναι υπέροχο να το επισκέπτεται κάποιος»

«Αυτή είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι την Ακρόπολη και πάντα με ενθουσιάζει, καθώς όταν ήμουν νεαρός ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Το να βρίσκομαι εδώ γεμίζει την καρδιά μου με ευτυχία, απλώς βλέποντας πόσο μεγαλειώδη είναι αυτά τα έργα. Ολόκληρη η ιστορία συναντιέται σε αυτό το σημείο και είναι υπέροχο να το επισκέπτεται κάποιος» δήλωσε o κ. Hurley.

«Ο βροχερός καιρός δεν θα μπορούσε να με αποτρέψει από αυτή την επίσκεψη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης» σημείωσε.

🇦🇺Governor-General & Mrs Hurley with 🇬🇷’s Min for Tourism @Vkikilias& Mrs Balatsinou at the Acropolis. No better place to celebrate democracy than the sacred hill & its crowning glory, the Parthenon – eternal testament to the foundational contributions of 🇬🇷 to our civilisation. pic.twitter.com/wo3euoIGng

— Arthur Spyrou (@AusAmbAthens) May 3, 2023