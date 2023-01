ΒΙΝΤΕΟ με τη Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ να παραπατά δυο μέρες πριν το θάνατο της

Η μοναχοκόρη του Έλβις Πρίσλεϊ, Λίσα Μαρί, πέθανε χθες από καρδιακή ανακοπή, αφού διακομίστηκε εσπευσμένα το πρωί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Ήταν μουσικός και τραγουδίστρια.

Στην εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες 2023, μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ φάνηκε ασταθής, σύμφωνα με το Page Six. Σε συνέντευξή της στο Extra, η 54χρονη φάνηκε να χρειάζεται ως στήριγμα τον Jerry Schilling, ο οποίος ήταν φίλος του πατέρα της.

«Θα πιάσω το μπράτσο σου», του είπε και πέρασε το χέρι της. Συνέχισε αποθεώνοντας τον Όστιν Μπάτλερ, τον ηθοποιό που κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία «Elvis».

Παρά την ξαφνική αδιαθεσία που είναι εμφανής στο βίντεο, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη συζητώντας και για την ταινία αλλά και για τον καιρό στην Καλιφόρνια.

Lisa Marie Presley was rushed to the hospital on Thursday after reportedly suffering cardiac arrest. Just two days ago, she appeared a bit unsteady on the red carpet at the #GoldenGlobes.

