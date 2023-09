Βουλγαρία: Προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής ουκρανικών ηλιόσπορων – Διαμαρτυρίες των αγροτών – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από διαδηλώσεις αγροτών, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αποφάσισε προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής ουκρανικών ηλιόσπορων.

Η βουλγαρική κυβέρνηση συμφώνησε για μια προσωρινή διακοπή των εισαγωγών ουκρανικών ηλιόσπορων μετά τις διαδηλώσεις αγροτών στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Νικολάι Ντένκοφ, δεσμευόμενος να στηρίξει την παραγωγή Βούλγαρων αγροτών.

Τον Απρίλιο, η ΕΕ είχε επιτρέψει σε πέντε κράτη-μέλη, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία να απαγορεύσουν το εμπόριο ουκρανικού σίτου, αραβοσίτου, σπόρων ελαιοκράμβης και ηλιόσπορων στα εδάφη τους, μια απόφαση που έγινε με στόχο την προστασία των δικών τους αγροτών, που απέδιδαν σε αυτές τις εισαγωγές την πτώση των τιμών στις δικές τους εγχώριες αγορές. Την περασμένη Παρασκευή οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να μην παρατείνουν τις απαγορεύσεις αυτές, αλλά η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία ανακοίνωσαν την μονομερή συνέχιση του εμπάργκο.

Αντιθέτως η Βουλγαρία αποφάσισε να μην παρατείνει την απαγόρευση εισαγωγής ουκρανικών γεωργικών προϊόντων.

🇧🇬In the capital of Bulgaria, more than 10 thousand people went to a rally demanding a ban on the import of Ukrainian grain.

Farmers warn that if the authorities do not fulfill their demand, hundreds of tractors will block the Cabinet building in Sofia. The organizers of the… pic.twitter.com/hRhEWpPbJT

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) September 20, 2023