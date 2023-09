Βραζιλία: Μυστήριο με τον θάνατο μοντέλου και κληρονόμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο- ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές της Βραζιλίας ερευνούν τον μυστηριώδη θάνατο ενός μοντέλου και κληρονόμου που έπεσε από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου της πολυκατοικίας της. Η Sabine Boghici, 49 ετών, εντοπίστηκε μπροστά στην κατοικία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 14 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Η Boghici κηδεύτηκε την Κυριακή σε μια κηδεία στην οποία παρευρέθηκαν η μητέρα της, Geneviève, 83 ετών, και η αδερφή της.

Οι αρχές εξετάζουν τον θάνατο ως πιθανή αυτοκτονία, αφού οι ερευνητές έκαναν έρευνα στο σπίτι της και βρήκαν ένα σημείωμα που είχε αφήσει πίσω για τη σύζυγό της, Ρόζα Στανέσκο, η οποία αυτή βρίσκεται στη φυλακή. Η Boghici ήταν η κόρη ενός από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης της Βραζιλίας, Jean Boghici, ο οποίος πέθανε το 2015.

Ο Jean Boghici, γεννήθηκε στη Ρουμανία το 1928 και μετακόμισε στη Βραζιλία το 1948. Η 49χρονη και η Stanesco συνελήφθησαν τον Αύγουστο του 2022 για απάτη σε βάρος της μητέρας της Sabine Boghici, Genevieve Boghici, ύψους 148,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε έργα τέχνης, κοσμήματα και χρήματα.

Οι ανακριτές ανέφεραν πως η Σαμπίν συνωμότησε εναντίον της μητέρας της το 2020 και προσέλαβε μια γυναίκα που την πλησίασε και της είπε ότι ένα μέλος της οικογένειας ήταν στα πρόθυρα του θανάτου. Έτσι, έπεισαν την γυναίκα να πληρώσει για να διατηρήσει τη ζωή της κόρης της. Οι αρχές ανακάλυψαν ότι η Sabine και οι συνεργοί της έκλεψαν 16 πίνακες με τις υπογραφές των Tarsila do Amaral και Emiliano Di Calvacanti αξίας 145 εκατομμυρίων δολαρίων, κοσμήματα αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων και μετρητά 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταδίδει η New York Post.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Gilberto Ribeiro, ο οποίος ήταν επικεφαλής της έρευνας, η Sabine και η σύζυγός της ισχυρίστηκαν ότι «οι πίνακες είχαν το κακό μάτι, κάτι αρνητικό για το οποίο έπρεπε να προσευχηθούν». «Τα έπαιρναν συνέχεια και η ηλικιωμένη γυναίκα το είδε αλλά δεν μπορούσε να αρνηθεί. Ήταν εντελώς υποτονική εκείνη τη στιγμή», είπε.

