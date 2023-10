Βρυξέλλες: Νεκρός ο Τυνήσιος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης – ΒΙΝΤΕΟ

Στη σύλληψη του 45χρονου δράστη Λασουέντ Αμπντεσλάμ της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/10), και είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και έναν τραυματία, προχώρησαν οι βελγικές αρχές.

Βρυξέλλες: Σε κόκκινο συναγερμό μετά την ένοπλη επίθεση με 2 νεκρούς – Αναφορές για σύλληψη του Τυνήσιου δράστη – ΝΕΟΤΕΡΑ -ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir, η υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι στην κατοχή του εντοπίστηκε το αυτόματο όπλο (καλάσνικοφ) που χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση.

Blocking Place Pavillon right now. Trams are stuck. People asked to leave the perimeter. #Bruxelles pic.twitter.com/djU30kb8ZI

— Marta Che ⏳🌍 (@themartache) October 17, 2023