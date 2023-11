Ζοζέπ Μπορέλ: «Σοκαρισμένος» από τον μεγάλο αριθμό θυμάτων από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

«Σοκαρισμένος» από τον μεγάλο αριθμό θυμάτων από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε καταυλισμό προσφύγων στη Γάζα, δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ και κάλεσε τις μαχόμενες πλευρές να σεβαστούν τους διεθνείς κανόνες πολέμου.

«Βασιζόμενοι στη σαφή θέση του Συμβουλίου της ΕΕ ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και διασφαλίζοντας την προστασία όλων των αμάχων, είμαι σοκαρισμένος από τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μετά τον βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπαλίγια από το Ισραήλ» τόνισε ο Μπορέλ στο Twitter.

Building on EU Council’s clear stance that Israel has the right to defend itself in line with international humanitarian law and ensuring the protection of all civilians, I am appalled by the high number of casualties following the bombing by Israel of the Jabalia refugee camp.

