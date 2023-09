11η Σεπτεμβρίου: Οι ΗΠΑ τίμησαν την τραγική επέτειο της συμπλήρωσης 22 χρόνων από τις αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις

Οι πολίτες σε όλες τις ΗΠΑ τήρησαν σήμερα (11.9.2023) ενός λεπτού σιγή σε φόρο τιμής στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στην τραγική επέτειο της συμπλήρωσης 22 χρόνων από εκείνη την μέρα που πάγωσε όλο τον κόσμο.

Πριν από 22 χρόνια, πρωινή ώρα ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, ισλαμιστές αεροπειρατές κατέλαβαν τον έλεγχο επιβατικών αεροσκαφών και έριξαν δύο από αυτά στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου της Νέας Υόρκης και ένα στο κτίριο του Πενταγώνου.

Ήταν η χειρότερη επίθεση στην ιστορία της χώρας και σημάδεψε ανεξίτηλα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μεταβαίνει αεροπορικώς στην Αλάσκα, στη λήξη μιας πενθήμερης περιοδείας του στην Ινδία και το Βιετνάμ και αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία σε μια επίσημη τελετή στο Άνκορατζ.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να επιλέξει την Αλάσκα, αντί την Ουάσινγκτον ή την Νέα Υόρκη, για την εκδήλωση μνήμης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, αποτελεί μια διαφοροποίηση από το προεδρικό έθιμο.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, ο σύζυγός της Ντάγκλας Εμχοφ και άλλοι αξιωματούχοι μαζί με οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις στις δίδυμους πύργους στην Νέα Υόρκη βρέθηκαν στο μνημείο που έχει στηθεί στη θέση των πύργων.

September 11 is a day not only to remember, but a day of renewal and resolve for every American — in our devotion to this country, to the principles it embodies, to our democracy.

That is what we owe one another.

And what we owe future generations of Americans to come. pic.twitter.com/EeCYvo7Q0Q

— President Biden (@POTUS) September 11, 2023