Αχαιοί στο λαμπερό party της Σούλας Λιάκου- Η κόκκινη τριώροφη τούρτα και τα πυροτεχνήματα ΦΩΤΟ

Πανεπιστήμιο Πατρών – Welcome to UP 2023: «Τέχνες στην ίδια… Συχνότητα» στις 18 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, ο UP FM, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Τέχνες στην ίδια… Συχνότητα»