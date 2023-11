Αφγανιστάν: Επτά νεκροί από έκρηξη σε λεωφορείο

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη σε λεωφορείο σε μια συνοικία στα δυτικά προάστια της Καμπούλ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για βομβιστική επίθεση.

«Σημειώθηκε έκρηξη σε ένα λεωφορείο που μετέφερε πολίτες στη συνοικία Νταστ-ε-Μπάρσι. Επτά συμπατριώτες μας έπεσαν μάρτυρες και άλλοι 20 τραυματίστηκαν» ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χάλεντ Ζαντράν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η χρήση της λέξης «μάρτυρας» δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν σε επίθεση.

The scene of tonight’s genocidal attacks against Hazara civilians targeted a local minibus passenger carrier in western Kabul. #StopHazaraGenocide pic.twitter.com/Ki7C5v2Lsk

— Daichopan Azmo 🟦⬜🟨 (@daichopanazmo) November 7, 2023