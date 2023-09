Αυστραλία: Πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ σε άνδρα που έκανε σερφ με έναν πύθωνα τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Αυστραλία ένας άνδρας εθεάθη να κάνει σερφ έχοντας τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του έναν πύθωνα, πράγμα για το οποίο του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους περίπου 1.400 ευρώ. Βίντεο με τον σέρφερ την ώρα που κυνηγά τα κύματα στην πολύ γνωστή Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, νότια του Μπρισμπέιν, προκάλεσε σάλο.

Οι αρχές του επέβαλαν πρόστιμο 2.322 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 1.400 ευρώ). Σύμφωνα με αυτές, ο άνδρας έχει το δικαίωμα να έχει για κατοικίδιο έναν ταπιτοπύθωνα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον βγάζει από το σπίτι που έχει δηλώσει ως τόπο κατοικίας και ακόμη περισσότερο να τον παίρνει μαζί του όταν κάνει σερφ. «Για να μπορεί να τον βγάλει σε δημόσιο χώρο, απαιτείται ξεχωριστή άδεια», αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος της πολιτείας Κουίνσλαντ σε ανακοίνωσή του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τα φίδια είναι ψυχρόαιμα ζώα και, μολονότι μπορούν να κολυμπήσουν, τα ερπετά αυτά αποφεύγουν εν γένει το νερό», προσθέτει το υπουργείο. «Ο πύθωνας θα έβρισκε πολύ κρύο το νερό και τα μόνα φίδια που πρέπει να βρίσκονται στον ωκεανό είναι τα θαλάσσια φίδια», καταλήγει.

A Gold Coast surfer with a pet python decided to take the reptile out for a spin on his board, with drone footage showing the pair enjoying a few waves in the sunshine. https://t.co/IyJTbAmIrw pic.twitter.com/H8m8jla6Vt

