Αυτές είναι οι 10 θάλασσες με τους περισσότερους καρχαρίες στον κόσμο

Παρά τον φόβο που όλοι νιώθουμε για τους καρχαρίες, οι πιθανότητες να μας δαγκώσει ένα από αυτά τα μεγαλοπρεπή θηρία του ωκεανού είναι πάρα, μα πάρα πολύ χαμηλές: περίπου μία στα τέσσερα εκατομμύρια, σύμφωνα με το International Shark Attack File (ISAF), την πιο ολοκληρωμένη βάση δεδομένων στον κόσμο για όλες τις γνωστές επιθέσεις καρχαριών.

Πέρυσι υπήρξαν μόλις 57 επιβεβαιωμένες απρόκλητες επιθέσεις καρχαριών, σε έναν παγκόσμιο πληθυσμό 8 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων οι πέντε ήταν θανατηφόρες. Ωστόσο, σε ορισμένα μέρη του κόσμου τα ποσοστά επιθέσεων καρχαριών είναι πολύ υψηλότερα από άλλα, με τους αριθμούς να αυξάνονται με το πέρασμα των χρόνων.

Ας ρίξουμε μια ματιά στις τοποθεσίες με τα υψηλότερα ποσοστά επιθέσεων καρχαριών μεταξύ 2012 και 2021 και στους λόγους που έχουν γίνει hot spots.

Φλόριντα (259 δαγκώματα)

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο θέλετε να σας δαγκώσει καρχαρίας, θα έχετε στατιστικά τις περισσότερες πιθανότητες αν πάτε για σέρφινγκ στην κομητεία Βολούζια της Φλόριντα μεταξύ 14.00 και 15.00 τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ISAF. Η Βολούζια, όπου βρίσκεται η παγκοσμίου φήμης Παραλία Ντειτόνα, είναι η «παγκόσμια πρωτεύουσα των επιθέσεων καρχαριών». Το επίκεντρο της δραστηριότητας των καρχαριών εντοπίζεται στην Παραλία Νέας Σμύρνης (New Smyrna Beach).

Αυστραλία (143 δαγκώματα)

Το 2022, σημειώθηκαν εννέα περιστατικά στην Αυστραλία: τέσσερα στη Νέα Νότια Ουαλία, τέσσερα στη Δυτική Αυστραλία και ένα στη Βικτώρια. Παγκοσμίως, τα θύματα δαγκώματος βρίσκονται συνηθέστερα πάνω στο νερό με σανίδα του σερφ, θαλάσσιο σκι ή άλλο μέσο επίπλευσης τη στιγμή της επίθεσης. «Προσπαθήστε να αποφεύγετε να πλατσουρίζετε στην επιφάνεια, γιατί αυτό δημιουργεί ήχους που θυμίζουν ψάρια που παλεύουν», συμβουλεύει ο Γκάβιν Νέιλορ, διευθυντής του Προγράμματος Έρευνας για τους Καρχαρίες της Φλόριντα.

Χαβάη (76 δαγκώματα)

Το Μάουι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από τα νησιά της Χαβάης, και το πιο «ενεργό» όσον αφορά τις συναντήσεις ανθρώπων-καρχαριών. Βασικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι υφαλοκρηπίδες του, που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους καρχαρίες τίγρεις. Τον περασμένο μήνα, καρχαρίας επιτέθηκε σε ψαρά με καγιάκ κοντά στις ακτές του νησιού Οάχου (δείτε το βίντεο που ακολουθεί)

Νότια Αφρική (29 δαγκώματα)

Στη Νότια Αφρική καταγράφηκαν 29 απρόκλητα δαγκώματα καρχαριών μεταξύ 2012 και 2021, εκ των οποίων τα έξι ήταν θανατηφόρα. Οι πιο πρόσφατες έχουν σημειωθεί στο Δυτικό Ακρωτήριο, που περιλαμβάνει την ακτή Γκάνσμπαϊ. Η περιοχή παραδοσιακά αποτελεί παρατηρητήριο για μεγάλους λευκούς καρχαρίες, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν εκδιωχθεί από τις όρκες.

Νότια Καρολίνα (45 δαγκώματα)

Καμία από τις 45 απρόκλητες επιθέσεις στη Νότια Καρολίνα δεν ήταν θανατηφόρα. Η πλειονότητα των περιστατικών σημειώθηκε στο Τσάρλεστον, το Χόρι και το Μπόφορτ. «Αν πηγαίνετε στον ωκεανό, πρέπει να υποθέσετε ότι μπορεί να συναντήσετε έναν καρχαρία, ανεξάρτητα από το πότε ή το πού είναι αυτό», λέει στο CNNi ο Νιλ Χάμερσλαγκ, διευθυντής του προγράμματος έρευνας και διατήρησης καρχαριών στη Σχολή Rosenstiel του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι. «Ευτυχώς, οι άνθρωποι δεν περιλαμβάνονται στο μενού και, επίσης ευτυχώς, οι καρχαρίες τείνουν να αποφεύγουν τους ανθρώπους».

Βόρεια Καρολίνα (31 δαγκώματα)

Η κομητεία Μπρούνσγουικ, στο νοτιοανατολικό άκρο της Βόρειας Καρολίνας, είναι γεμάτη παραλίες και επομένως δεν αποτελεί έκπληξη ότι είναι η περιοχή με τον υψηλότερο αριθμό καταγεγραμμένων επιθέσεων: 17 από το 1935 μέχρι σήμερα. Τα παράκτια ύδατα της Βόρειας Καρολίνας βρίσκονται σε μια σημαντική μεταναστευτική διαδρομή για τα θαλάσσια είδη, που σημαίνει ότι τα περισσότερα είδη καρχαριών που κατοικούν στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ θα περάσουν από εκεί κάποια στιγμή του έτους.

Καλιφόρνια (29 δαγκώματα)

Το Σαν Ντιέγκο είναι το hot spot των δαγκωμάτων καρχαριών στην Καλιφόρνια, με 20 επιβεβαιωμένες απρόκλητες επιθέσεις από το 1926 μέχρι σήμερα. Αν και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες επιθέσεις καταγράφονται τα καλοκαιρινά μεσημέρια, όταν οι λουόμενοι είναι περισσότεροι, στην πραγματικότητα οι ώρες που πρέπει να αποφεύγετε είναι η αυγή και το σούρουπο. Πολλές επιθέσεις είναι περιπτώσεις λανθασμένης αναγνώρισης, λόγω της μειωμένης ορατότητας του καρχαρία.

Νήσος Ρεϊνιόν (19 δαγκώματα)

Στον Ινδικό Ωκεανό, μεταξύ της Μαδαγασκάρης και του Μαυρίκιου, το Ρεϊνιόν είναι ένα ηφαιστειακό νησί με τροπικά δάση που βρίθει άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένων πολλών καρχαριών γύρω από τις κρυστάλλινες γαλάζιες ακτές του. Μεταξύ του 2012 και του 2021, σημειώθηκαν εδώ οκτώ θανατηφόρες επιθέσεις. Η γεωγραφία παίζει τον ρόλο της εδώ: Το νησί βρίσκεται στη λεγόμενη «λεωφόρο καρχαριών» μεταξύ των πλούσιων σε καρχαρίες νερών της Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής.

Βραζιλία (10 δαγκώματα)

Η πολιτεία Περναμπούκο στη βορειοανατολική Βραζιλία φιλοξενεί την πολυσύχναστη παραλία Μπόα Βιάζεμ (Praia de Boa Viagem), καθώς και το αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια με 21 νησιά και νησίδες. Και από το 1990 και μετά καταγράφει σχεδόν έξι φορές περισσότερες επιθέσεις καρχαριών από οπουδήποτε αλλού στη χώρα. Η τοπική κυβέρνηση πρόκειται να χρηματοδοτήσει επιστημονική έρευνα για να διερευνήσει τις αιτίες του φαινομένου, έγραψε τον περασμένο Απρίλιο το International Journal of Oceanography and Aquaculture.

Πινακίδα που προειδοποιεί τους λουόμενους για τον κίνδυνο καρχαριών στην παραλία Μπόα Βιάζεμ της Βραζιλίας

Μπαχάμες (5 δαγκώματα)

Οι καρχαρίες τροφοί είναι ένα σε μεγάλο βαθμό ένα μη επιθετικό, ήμερο είδος, και το κολύμπι ανάμεσά τους είναι μια δημοφιλής τουριστική δραστηριότητα στις Μπαχάμες. Ωστόσο σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να σημειωθούν επιθέσεις. Το μοντέλο του Instagram Katarina Zarutskie το διαπίστωσε αυτό το 2018, όταν ένας καρχαρίας τροφός έσφιξε το σαγόνι του γύρω από το χέρι της. «Ξαφνικά ένιωσα σαν 15 άτομα να σφίγγουν τον καρπό μου πολύ, πολύ, πολύ δυνατά», δήλωσε η Zarutskie στο CNNi. «Και αμέσως βρέθηκα κάτω από το νερό».

Με πληροφορίες από: The world’s most shark-filled waters by Maureen O’Hare, CNN