Αυτές είναι οι ωραιότερες και πιο προσιτές παραλίες για διακοπές στον κόσμο

Αυτή η λίστα με τα πιο οικονομικά μέρη για διακοπές σε ολόκληρο τον κόσμο μπορεί να σε εκπλήξει και να σε εντυπωσιάσει.

Για πολλούς, οι διακοπές στην παραλία είναι ο κατ’ εξοχήν ορισμός μιας χαλαρωτικής απόδρασης για το καλοκαίρι. Τι σημαίνει αυτοφροντίδα καλύτερα από το να κάθεσαι δίπλα στο νερό και να απολαμβάνεις τον ήλιο; Δεν χρειάζεται καν να βουτήξεις – το να βρίσκεσαι απλώς κοντά στο νερό και να το παρατηρείς μπορεί να έχει ηρεμιστικά αποτελέσματα στο μυαλό και το σώμα.

Ενώ οι διακοπές στην παραλία μπορεί να φαίνονται απρόσιτες, δεν χρειάζεται να σε βγάλουν εκτός προϋπολογισμού. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί πιο προσιτοί προορισμοί που μπορούν να σας προσφέρουν όλα τα οφέλη των πολυτελών παραθαλάσσιων διακοπών χωρίς το οικονομικό άγχος. Είτε πρόκειται για μια αμερικανική ακτή είτε για μια παραθαλάσσια τοποθεσία στο εξωτερικό, δοκίμασε 6 από αυτούς τους φιλικούς προς τον προϋπολογισμό σου προορισμούς με παραλίες όταν σχεδιάζεις τις επόμενες διακοπές σου.

1.Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

Το Σαν Χουάν, η πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο, φιλοξενεί εκπληκτικές αμμώδεις παραλίες και ιστορικά μνημεία. Το να περπατήσεις στους δρόμους της πόλης του παλιού Σαν Χουάν για να θαυμάσεις την ιστορική αρχιτεκτονική ή να επισκεφθείτε τα ισπανικά φρούρια δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα. Και μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες είναι εντελώς δημόσιες. Η αυθεντική κουζίνα, όπως το mofongo και το bacalaitos, είναι προσιτή σε όλη την πόλη. Τα καταλύματα κυμαίνονται από υψηλών προδιαγραφών έως οικονομικά.

2.Νότια Καρολίνα

Το Myrtle Beach στη Νότια Καρολίνα είναι ένας δημοφιλής προορισμός κατάλληλος για διακοπές με χαμηλό κόστος. Κλείσε μια θέση σε ένα από τα πολλά φιλικά προς τον προϋπολογισμό ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια διακοπών και κάμπινγκ και μπορείς εύκολα να έχεις πρόσβαση σε παραλία.

Ο συγχρονισμός της επίσκεψής σου με τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις θα σου επιτρέψει να αξιοποιήσεις στο έπακρο τον χρόνο σας στον όμορφο παραλιακό πεζόδρομο και τον παραλιακό πεζόδρομο, ο οποίος εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής. Είναι δύσκολο να βαρεθείς στο Myrtle Beach, το οποίο είναι γνωστό ως η πρωτεύουσα του μίνι γκολφ στον κόσμο και φιλοξενεί την ψηλότερη βόλτα με ιπτάμενο τζετ στη Βόρεια Αμερική.

3.Κρήτη

Αν ψάχνεις να κάνεις διακοπές σε μια παραλία που να μπορεί να φωτογραφηθεί και να γίνει viral στο Instagram και να εξακολουθεί να ταιριάζει σε έναν πιο μέτριο προϋπολογισμό μείνε στην Ελλάδα. Η Κρήτη, ειδικότερα, είναι μια εναλλακτική λύση φιλική προς το πορτοφόλι των γειτονικών της νησιών του Αιγαίου, της Σαντορίνης ή της Μυκόνου.

Ως το πολυπληθέστερο νησί του Αιγαίου, η Κρήτη έχει πολλά να προσφέρει. Η πεζοπορία σε ιστορικά ερείπια, η επίσκεψη σε άψογες εκκλησίες και η γευσιγνωσία του φαγητού και του κρασιού είναι όλα εφικτά. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για διαμονή ανάλογα με τις προτιμήσεις σου, όπως διαμονή σε ξενώνες, καθηλωτικά Airbnbs και ξενοδοχεία στην άκρη του βράχου.Κατά τη διάρκεια της διαμονής σου στην Κρήτη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις καλά δρομολογημένες και προσιτές επιλογές λεωφορείων για να αποφύγεις τις δαπανηρές ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

4.Μεξικό

Το Μεξικό και οι διακοπές στην παραλία είναι σχεδόν συνώνυμα. Το Κανκούν, το Πουέρτο Βαγιάρτα και η Πλάγια ντελ Κάρμεν είναι πανέμορφα, αλλά διαθέτουν ανταγωνιστικές τιμές στις περιόδους αιχμής. Μπορείς να επισκεφθείς τη Sayulita για μια πανέμορφη, εναλλακτική λύση σε μια παραθαλάσσια πόλη. Γνωστή για το σέρφινγκ, αυτή η πόλη διαθέτει ήρεμες παραλίες και χαριτωμένα καταστήματα με υπέροχα αναμνηστικά. Για χαλαρωτικές διακοπές μακριά από τα πιο τυπικά τουριστικά αξιοθέατα, δοκιμάσε τη Sayulita.

5.Φλόριντα

Το New Smyrna Beach στη Φλόριντα φιλοξενεί όμορφες, μεγάλες παραλίες με λευκή άμμο, οι οποίες είναι πολύ λιγότερο πολυσύχναστες από τους τυπικούς τουριστικούς μαγνήτες της Φλόριντα. Το New Smyrna Beach είναι ένα τοπικό αγαπημένο μέρος με πολλές οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να απασχολήσουν όλη την οικογένεια. Με ρίζες στην τοπική κουλτούρα, η New Smyrna Beach είναι γνωστή για τις κρυφές υπαίθριες περιπέτειές της, το σέρφινγκ και τον οικολογικό τουρισμό. Μπορείς να δοκιμάσεις μια περιήγηση με σκάφος στο Marine Discovery Center, περπατήσε στον παραλιακό πεζόδρομο στο Smyrna Dunes Park ή περιπλανήσου στην ιστορική περιοχή Canal Street για να εξερευνήσεις τη γοητευτική πόλη.

6.Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

Το Κέιπ Τάουν είναι στο νότιο ημισφαίριο και αυτό σημαίνει ότι μπορείς να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Ελλάδα για τις χειμερινές τιμές τους ή να ταξιδέψεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα για οικονομικές καλοκαιρινές διακοπές. Αυτή η πόλη διαθέτει κορυφαία εστιατόρια με γεύματα πολλών πιάτων, ενώ οι εκδρομές σε ποικίλα και φημισμένα οινοποιεία μπορούν να κάνουν τον χρόνο να κυλήσει γρήγορα.

Τα κομψά ξενοδοχεία και διαμερίσματα που ενοικιάζονται είναι πολύ κάτω από 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Οι παραλίες του Κέιπ Τάουν είναι κρύες, ιδανικές για σέρφερ. Το Cape Point είναι το σημείο όπου συναντώνται ο Ινδικός και ο Ατλαντικός Ωκεανός. Για όσους θέλουν εντυπωσιακή θέα στα νερά χωρίς να περνούν μέρες βουτηγμένοι στο νερό, τίποτα δεν είναι καλύτερο από τις αριστοκρατικές διακοπές στο Κέιπ Τάουν.