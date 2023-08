Αυτοί είναι οι 2 μεγαλύτεροι μύθοι για την περιποίηση με προϊόντα βιταμίνης C

Η βιταμίνη C μπορεί να κάνει καλό στον οργανισμό μας, όμως υπάρχουν και μύθοι γύρω από τα προϊόντα περιποίησης που την περιέχουν.

Η βιταμίνη C είναι ένα πολυσυζητημένο συστατικό περιποίησης της επιδερμίδας -και για όλους τους σωστούς λόγους. Είναι ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει το δέρμα σας από τη γήρανση, βοηθά στην καταστολή της φλεγμονής και μπορεί ακόμη και να ενισχύσει την παραγωγή κολλαγόνου.

Αλλά μπορεί να είναι ένα δύσκολο προϊόν για να το εντάξετε στη ρουτίνα σας και σε συνδυασμό με τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε ήδη να μην ταιριάζει και πολύ. Για να βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε σωστά, η Vogue India δημοσιεύει τις απαντήσεις δύο δερματολόγων, οι οποίοι καταρρίπτουν δύο από τους πιο κοινούς μύθους για την περιποίηση της επιδερμίδας με βιταμίνη C.

Μύθος 1: Μπορεί να κάνει το δέρμα σας ευαίσθητο στον ήλιο και πρέπει να εφαρμόζεται μόνο τη νύχτα

«Επειδή η βιταμίνη C είναι όξινη στην καθαρή της μορφή, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το βράδυ. Ωστόσο, σε αντίθεση με ορισμένα άλλα οξέα, η βιταμίνη C δεν αυξάνει την ευαισθησία στον ήλιο. Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση της βιταμίνης C κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών που προκαλεί ο ήλιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραλείψετε το SPF σας, αλλά ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το SPF μπορεί να προστατεύσει το δέρμα σας πολύ περισσότερο από το SPF από μόνο του», λέει η Dr Niketa Sonavane.

Από την άλλη, «Όταν συνδυάζεται με τη βιταμίνη Ε και το φερουλικό οξύ (όλα είναι αντιοξειδωτικά), η ισχύς και η σταθερότητά της αυξάνεται, καθιστώντας τον συγκεκριμένο συνδυασμό μια εξαιρετική επιλογή, ειδικά αν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους», λέει η Dr Jaishree Sharad.

Μύθος 2: Η βιταμίνη C δεν λειτουργεί για το ευαίσθητο δέρμα

Η βιταμίνη C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους δέρματος, αλλά πρέπει απλώς να βρείτε τον κατάλληλο τύπο βιταμίνης C για εσάς. Για παράδειγμα, όσες έχετε ευαίσθητο δέρμα, επιλέξτε μια λιγότερο όξινη φόρμουλα. «Το L-ασκορβικό οξύ είναι συνήθως σταθερό σε χαμηλότερα επίπεδα pH από τα περισσότερα άλλα παράγωγα. Έτσι, ενώ είναι μία από τις πιο ισχυρές μορφές βιταμίνης C, είναι, επίσης, αυτή που προκαλεί τις μέγιστες δερματικές αντιδράσεις», λέει η Dr Sonavane.

Το L-ασκορβικό οξύ είναι συνήθως γύρω στο ph 3,4 και λειτουργεί για το κανονικό δέρμα. Για το ευαίσθητο δέρμα, επιλέξτε μια φόρμουλα μεταξύ πέντε (πιο κοντά στο φυσικό μας ph) και επτά, κι αυτό γιατί η απορρόφηση της βιταμίνης C εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το επίπεδο του ph.

Πηγή: newsbeast.gr