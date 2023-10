Αυτός είναι ο κληρονόμος της Wagner: Ο 25χρονος γιος του Γιεβγκένι Πριγκόζιν που θα αναλάβει την ηγεσία

Τη διοίκηση της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner ανέλαβε ο 25χρονος γιος του Γιεβγκένι Πριγκόζιν, Πάβελ, σύμφωνα με κανάλι στο Telegram που σχετίζεται με την εν λόγω οργάνωση.

Μάλιστα το κανάλι ενημερώνει ότι ο Πάβελ Πριγκόζιν διαπραγματεύεται με τη ρωσική φρουρά την επανένταξη μισθοφόρων στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, (ISW) επικαλούμενο έναν Ρώσο έμπιστο, σημειώνει ότι ο Πάβελ Πριγκόζιν δεν είναι ένας ανεξάρτητος παίχτης αλλά βρίσκεται υπό την επιρροή του Μιχαήλ Βατάνιν, του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Wagner.

Ο Πριγκόζιν Τζούνιορ μπορεί να γίνει το πρόσωπο γύρω από το οποίο θα συσπειρωθεί η ομάδα, η πλειοψηφία της οποίας δεν είναι ικανοποιημένη από τον έτερο ηγέτη των μισθοφόρων, τον Αντρέι Τρόσεφ, τον αποκαλούμενο ”Ασπρομάλλη”, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο και το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

3/ #Putin publicly embraced former Wagner commander and current Ministry of Defense (MoD) employee Andrey Troshev on Sept. 29 and stated that he and Troshev discussed how Troshev would be involved in the formation of new volunteer detachments that fight primarily in #Ukraine.

