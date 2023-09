Αλάσκα: Βρέθηκε χρυσό… αυγό χωρίς κανείς να ξέρει από πού προήλθε – ΦΩΤΟ

Οι επιστήμονες δε φαίνεται να είναι και πολύ σίγουροι για το χρυσό… αυγό που βρέθηκε στην Αλάσκα.

Ένα μυστηριώδες «χρυσό αυγό» ανακαλύφθηκε στον πυθμένα της θάλασσας στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας, αφήνοντας τους ειδικούς άναυδους από την ασυνήθιστη εμφάνισή του. Αυτό το αινιγματικό αντικείμενο, που θυμίζει το αυγό του facehugger από την ταινία Alien ή ένα δημιούργημα από το εργοστάσιο του Willy Wonka, έχει εγείρει πολλά ερωτήματα.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) περιέγραψε το γυαλιστερό αντικείμενο ως λεπτό στην αφή, που μοιάζει με ιστό δέρματος. Ενώ η ακριβής φύση του παραμένει ένα μυστήριο, οι ειδικοί εικάζουν ότι θα μπορούσε να είναι περίβλημα αυγού ή ενδεχομένως τα υπολείμματα ενός θαλάσσιου σπόγγου.

