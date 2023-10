Αλέξης Τσίπρας: Στη Βόρεια Μακεδονία ο πρώην πρωθυπουργός

Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί σήμερα (02/10) στην Στρούμνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας, για ιδιωτική επίσκεψη στον Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος αναμένεται να τον υποδεχθεί σπίτι του.

Η πρόσκληση είχε απευθυνθεί από τον πρώην πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας προς τον κ. Τσίπρα από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάϊο του 2022 όπου κεντρικός προσκεκλημένος ήταν ο Ζόραν Ζάεφ.

Με τον Ζόραν Ζάεφ θα συναντηθεί ο Αλέξης Τσίπρας

Από πλευράς του, ο Ζόραν Ζάεφ κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να επισκεφθεί τον τόπο καταγωγής του, για να ανταποδώσει τη φιλοξενία, αλλά μέχρι πρότινος δεν υπήρχε διαθέσιμος χρόνος για τον κ. Τσίπρα.

Η Συμφωνία των Πρεσπών

Μετά από μία μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ ανακοίνωσαν στις 12 Ιουνίου 2018 πως κατέληξαν σε συμφωνία. Στις 16 Ιουνίου, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ συναντήθηκαν στις Πρέσπες, όπου υπέγραψαν τη Συμφωνία, η οποία έκτοτε έλαβε το όνομα «Συμφωνία των Πρεσπών».

Η Συμφωνία υπεγράφη στο χωριό Ψαράδες της Μεγάλης Πρέσπας, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δυο χωρών, Κοτζιά και Ντιμιτρόφ και συνυπογράφτηκε από τον ειδικό διαμεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών, Μάθιου Νίμιτς.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η Συμφωνία αντικάτεστησε την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 και κατήργησε τη συνταγματική ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας και την προσωρινή ονομασία πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετονομάζοντας και αναγνωρίζοντας καθολικά τη χώρα ως Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τα ακόλουθα:

Η γειτονική χώρα θα ονομάζεται έναντι όλων (erga omnes) ως «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» («Severna Makedonja»).

Το όνομα θα εγγραφεί στο σύνταγμα της πΓΔΜ με την απαραίτητη αναθεώρησή του, όπου απαιτείται. Παράλληλα, όλες οι χώρες που αναγνωρίζουν σήμερα την πΓΔΜ ως «Μακεδονία», θα την αναγνωρίζουν εφεξής ως «Βόρεια Μακεδονία».

Θα απαλειφθεί κάθε αλυτρωτική αναφορά από το σύνταγμα της γείτονος χώρας.

Η ιθαγένεια/υπηκοότητα στην Βόρεια Μακεδονία θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia.

Αναγνωρίστηκε de facto η Μακεδονική εθνότητα για το γειτονικό κράτος

Αναγνωρίστηκε η Μακεδονική γλώσσα, η οποία διευκρινίζεται ότι ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών