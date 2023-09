Ανταρκτική: Νέο αρνητικό ρεκόρ για το λιώσιμο των πάγων – Οι ανησυχίες των επιστημόνων

Οι θαλάσσιοι πάγοι της Ανταρκτικής συρρικνώνονται στο χαμηλότερο ετήσιο μέγιστο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τα στοιχεία, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία σε επιστήμονες.

Μέρος της επιστημονικής κοινότητας φοβάται ότι η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να έχει φέρει την περιοχή της Ανταρκτικής σε μια νέα εποχή εξαφάνισης των πάγων με εκτεταμένες συνέπειες.

Η Ανταρκτική κατέρριψε πιθανότατα ένα νέο ρεκόρ για τη χαμηλότερη ετήσια μέγιστη ποσότητα θαλάσσιου πάγου γύρω από την ήπειρο, ξεπερνώντας το προηγούμενο χαμηλό κατά ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το νέο όριο είναι το τελευταίο σε μια σειρά ρεκόρ για τους θαλάσσιους πάγους της ηπείρου.

Κάθε Σεπτέμβριο ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής φτάνει στη μέγιστη έκτασή του. Ο μέσος όρος μεταξύ 1981 και 2010 ήταν 18,71 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ωστόσο, το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου των ΗΠΑ (NSIDC) δήλωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυση δείχνει ότι ο θαλάσσιος πάγος έφτασε στο μέγιστο των 16,96 εκατ. τετραγωνικών χιλιομέτρων στις 10 Σεπτεμβρίου και έκτοτε έχει μειωθεί.

Το μέγιστο του 2023 ήταν 1,75 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο και περίπου 1 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από το προηγούμενο χαμηλό ρεκόρ του μέγιστου που σημειώθηκε το 1986.

Ο δρ Will Hobbs, επιστήμονας για τους θαλάσσιους πάγους στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας, δήλωσε ότι από τον Απρίλιο ο ρυθμός αύξησης των θαλάσσιων πάγων της Ανταρκτικής ήταν «πολύ, πολύ αργός», μεταδίδει ο Guardian.

«Αυτή δεν είναι μόνο μια μεγάλη αλλαγή από τον μέσο όρο, αλλά και από το προηγούμενο ρεκόρ», είπε. «Τον Μάιο ήταν αρκετά προφανές ότι βρισκόμασταν μπροστά σε κάτι θεαματικό».

Είπε ότι οι απώλειες των θαλάσσιων πάγων στην περιοχή της Θάλασσας Ρος οφείλονται πιθανότατα στους ανέμους που έσπρωξαν τον πάγο προς την ήπειρο, φέρνοντας θερμό αέρα. Αλλά ο καιρός δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί χάθηκαν πάγοι γύρω από την υπόλοιπη ήπειρο. Ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής διαγράφει έναν ετήσιο κύκλο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του κάθε Φεβρουάριο και στο υψηλότερο τον Σεπτέμβριο.

Οι θαλάσσιοι πάγοι της Ανταρκτικής ήταν σχετικά σταθεροί μέχρι που το 2016 σημειώθηκε νέο ρεκόρ χαμηλών τιμών το καλοκαίρι. Έκτοτε, σημειώθηκαν και άλλα χαμηλά ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένου του φετινού Φεβρουαρίου που έσπασε το ρεκόρ για το χαμηλότερο ελάχιστο θερινό επίπεδο.

