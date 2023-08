Αργεντινή: Επιβάτες τρέχουν να σωθούν από φλεγόμενο λεωφορείο – Εικόνες πανικού στον αυτοκινητόδρομο

Στιγμές τρόμου στην Αργεντινή με επιβάτες λεωφορείου να απομακρύνονται για να σωθούν όταν το όχημά τους άρπαξε φωτιά εν κινήσει. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες αυτοκινητόδρομου του Μπουένος Άιρες.

Πανικόβλητοι επιβάτες έσπευσαν να απομακρυνθούν από τη δεξιά πλευρά του λεωφορείου, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας της Τροχαίας του Μπουένος Άιρες, αλλά και διερχόμενοι οδηγοί.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στην άσφαλτο, καθώς είχαν χυθεί καύσιμα, προκαλώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η φωτιά ξέσπασε λόγω μηχανικής βλάβης στο λεωφορείο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αλλά ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Συνεργεία απομάκρυναν το καμένο λεωφορείο και η κυκλοφορία επαναλήφθηκε κανονικά.

Passengers scramble out of a bus after it catches fire in Buenos Aires, Argentina pic.twitter.com/PtPZk7iZiy

— Reuters (@Reuters) August 17, 2023