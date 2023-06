Ατλαντικός: Αγνοείται υποβρύχιο με τουρίστες που πήγαινε στο ναυάγιο του Τιτανικού

Συναγερμός έχει σημάνει για ένα υποβρύχιο με τουρίστες που χρησιμοποιήθηκε για την περιήγήση τους στο ναυάγιο του Τιτανικού, καθώς αυτό αγνοείται στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Όπως αναφέρει το BBC, επικαλούμενο την ακτοφυλακή της Βοστώνης, η αποστολή έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για το υποβρύχιο γεμάτο τουρίστες, το οποίο πήγαινε προς το ναυάγιο του Τιτανικού.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές πόσοι τουρίστες ήταν μέσα στο υποβρύχιο τη στιγμή που χάθηκε το στίγμα του.

Titanic tourist sub goes missing in Atlantic Ocean, sparking search and rescue mission https://t.co/PsPMj5dyk1

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 19, 2023