Μπάιντεν κατά Τραμπ: «Είναι απειλή για την δημοκρατία» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «απειλή» για τη δημοκρατία.

Ο Μπάιντεν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Τραμπ χθες, Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι ο προκάτοχός του αποτελεί απειλή για την αμερικανική δημοκρατία, ενώ τόνισε τις διαφορές του από τον πιθανό αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Για την ομιλία του αυτή, η οποία σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο είναι η τέταρτη που αφιερώνει στο θέμα της δημοκρατίας, ο Μπάιντεν επέλεξε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αριζόνα στη μνήμη του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Τζον ΜακΚέιν, ενός πρώην πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας που υπήρξε αιχμάλωτος πολέμου στο Βιετνάμ.

«Κάτι επικίνδυνο συμβαίνει στην Αμερική», τόνισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος από το Center for the Arts του Τέμπε της Αριζόνα, μια πολιτεία που ενδέχεται να αποδειχθεί κλειδί για τις προεδρικές εκλογές.

President Joe Biden launched a wide-ranging attack on Donald Trump, warning that his predecessor is a threat to American democracy and drawing a sharp distinction between himself and his likely 2024 election opponent https://t.co/hbD1ntvq4U pic.twitter.com/WFF0WFMBAd

— Reuters (@Reuters) September 28, 2023