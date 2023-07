Μπάιντεν: Το FBI ψάχνει το σπίτι του και εκείνος... χαλαρώνει - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τζο Μπάιντεν και η Τζιλ Μπάιντεν απόλαυσαν μία μέρα στην παραλία Rehoboth στο Ντέλαγουερ, καθισμένοι στη σκιά μιας ομπρέλας, την ώρα που οι λουόμενοι περνούσαν και έβγαζαν φωτογραφίες το ζεύγος.

Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί, εμφανίζεται το προεδρικό ζεύγος με ένα σωρό αντικείμενα στο χέρι και πολλούς… πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να τους συνοδεύουν σε κάθε τους βήμα.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο χαλαρός που έβγαλε το μπλουζάκι του, καθώς η ημέρα ήταν πολύ ζέστη και κάθισε σε μία καρέκλα δίπλα στη θάλασσα για να χαλαρώσει στη σκιά. Η πρώτη κυρία Τζιλ ήταν ακριβώς δίπλα του …και έδειχναν και οι δύο απασχολημένοι, διαβάζοντας διαρκώς.

Το προεδρικό ζεύγος χαλαρώνει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνα του FBI στην εξοχική κατοικία του Μπάιντεν, στο Ντέλαγουερ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο δικηγόρος του Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία ανέλαβε να ερευνήσει το παραθαλάσσιο σπίτι του προέδρου των ΗΠΑ στο Rehoboth και τόνισε ότι ο πρόεδρος «συνεργάζεται πλήρως».

Το FBI έχει ήδη ερευνήσει άλλο ένα σπίτι του Μπάιντεν, στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, αναζητώντας απόρρητα έγγραφα που «ξεχάστηκαν» από την εποχή που ήταν γερουσιαστής και, μετέπειτα, αντιπρόεδρος του Μπάρακ Ομπάμα.

President Joe Biden and first lady Jill Biden enjoyed a day at Rehoboth Beach in Delaware, sitting in the shade of an umbrella as sunbathers strolled by and occasionally took photos of the couple pic.twitter.com/xLi2uRgSBA

— Reuters (@Reuters) July 31, 2023