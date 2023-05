 Μπάκιγχαμ: Σήμανε συναγερμός στο παλάτι μετά από επίθεση άνδρα – Τα ύποπτα φυσίγγια όπλων

Κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα στα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, όπου ένας άνδρας πέταξε ύποπτα φυσίγγια κυνηγετικών όπλων έξω από τη βασιλική κατοικία στο έδαφος, όπου αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποκλειστεί το σημείο άμεσα από την αστυνομία.

Ακολούθησε ελεγχόμενη έκρηξη από τη Σκότλαντ Γιαρντ και έγινε και μια σύλληψη. Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε και μια ύποπτη τσάντα.

WATCH: Controlled explosion heard on live TV as police investigate suspicious bag at Buckingham Palace pic.twitter.com/YoX2pDKWrF

— BNO News (@BNONews) May 2, 2023