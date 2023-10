Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Μετακόμισε σε βίλα με πυρηνικό καταφύγιο μαζί με την οικογένειά του

Σε βίλα με πυρηνικό καταφύγιο μετακόμισαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα, γράφουν ξένα δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», το… πεντάστερο καταφύγιο που παρέχει καθεστώς υψίστης ασφαλείας στο ζεύγος Νετανιάχου, ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Σίμον Φάλικ. Με την μετακόμιση του πρωθυπουργικού ζεύγους του Ισραήλ, δεν υπάρχει κίνδυνος από τις θανάσιμες απειλές της Χαμάς, σχολιάζει το δημοσίευμα και προσθέτει:

«Η περιφραγμένη έπαυλη στην Ιερουσαλήμ, που ανήκει στον Αμερικανό Μίδα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους συμπατριώτες του». Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που το πρωθυπουργικό ζευγάρι διαμένει στο σπίτι του Αμερικανού μεγιστάνα. Το 2021 ήταν και πάλι εκεί παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα είναι ιδιοκτήτες αρκετών ακινήτων.

Καθώς μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς, τη μετακόμιση του πρωθυπουργού στην έπαυλη του φίλου του, Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Σίμον Φάλικ, δεν την βλέπουν με καθόλου καλό μάτι οι συμπολίτες του.

