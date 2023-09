Beyoncé: Τραγούδι γενεθλίων από την Diana Ross επί σκηνής – Στο κοινό η Kim Kardashian – ΦΩΤΟ

Τα 42α γενέθλια της Beyoncé θα της μείνουν σίγουρα αξέχαστα. Η σταρ του πενταγράμμου επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της πάνω στη σκηνή με τις εκπλήξεις – που δεν περίμενε – να διαδέχονται η μία την άλλη.

Η συναυλία της Beyoncé ξεκίνησε 9 ακριβώς. Δύο ώρες μετά και ύστερα από το απαραίτητο διάλειμμα μιας και η τραγουδίστρια κυριαρχεί στη σκηνή αξιοποιώντας κάθε της γωνιά. Ήταν 11 και μερικά πρώτα λεπτά, όταν η Diana Ross ανέβηκε στη σκηνή για να χαιρετήσει το κοινό που ζητωκραύγαζε το όνομά της με την ατάκα: “Γεια σου, Λος Άντζελες!”. Οι πρώτες φήμες ότι η θρυλική ερμηνεύτρια θα ήταν η καλεσμένη-έκπληξη στα γενέθλια της Beyoncé νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στο X (σ.σ. Πρώην Twitter) με την πληροφορία να αποδεικνύεται αληθινή.

Η ντίβα της μουσικής σκηνής ξεκίνησε ερμηνεύοντας την μεγάλη της επιτυχία, “Love Hangover”. Ακολούθησε το “Happy Birthday” στο SoFi Stadium, με την Beyoncé να την προλαβαίνει πριν πει την πρώτη νότα και να τρέχει στη σκηνή για να την υποδεχτεί και να την αγκαλιάσει με δάκρυα στα μάτια. “Είμαι εδώ για να γιορτάσω τα γενέθλια της Beyoncé”, είπε, ενώ η τραγουδίστρια της απάντησε ψιθυριστά: “Σ’ αγαπώ”.

Diana Ross and 60,000 of the Hive sing Happy Birthday to Beyoncé! #BEYDAYLA#RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/QIOOzgsyY7

— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) September 5, 2023