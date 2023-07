Μπιγιονσέ: Κατηγορείται πως άφηνε τον 14χρονο αδερφό της να ζει στα όρια της φτώχειας σε ένα τροχόσπιτο

Η Μπιγιονσέ “κατηγορείται” πως δε στήριξε οικονομικά τον αδερφό της, τη στιγμή που εκείνος ζούσε σε ένα τροχόσπιτο, στα όρια της φτώχειας.

Μπορεί η Μπιγιονσέ να είναι η πλουσιότερη τραγουδίστρια της «R&Β» ωστόσο φαίνεται πως οι οικογενειακές… αμαρτίες του πατέρα της συνεχίζουν να την παιδεύουν. Ο λόγος; Ο 14χρονος ετεροθαλής αδερφός της.

Όπως αναφέρει η Sun, ο Νίξον Νόουλς, αδερφός της Μπιγιονσέ από την παράνομη σχέση που είχε ο πατέρα τους, Μάθιου, με την μητέρα του νεαρού, Αλεξάντρα, έμενε σε τροχόσπιτο. Και όχι μόνο έμενε σε τροχόσπιτο, αλλά η Μπιγιονσέ αρνιόταν και αρνείται πεισματικά μέχρι και σήμερα να τον συναντήσει ή να τον βοηθήσει.

Solange yena? Or it’s only Beyoncé that matters?😂😭 https://t.co/DXtE99K71X

— Megalodon (@nthabziiee) July 11, 2023