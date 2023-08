Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο σύζυγός της υπέβαλε αίτηση διαζυγίου – Οι φήμες απιστίας της τραγουδίστριας

Τίτλοι τέλους για τον Σαμ Ασγκάρι και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Ο γυμναστής υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον ποπ σταρ την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του χωρισμού τους. Σύμφωνα με το TMZ, ο Asghari ανέφερε «ασυμβίβαστες διαφορές» και ζητά επίσης από την σταρ να πληρώσει διατροφή αλλά και τις αμοιβές των δικηγόρων του.

Ωστόσο, το περίεργο είναι ότι ανέφερε την ημερομηνία χωρισμού τους στις 28 Ιουλίου, μεταδίδει η Page Six. Πηγές κοντά στο ζευγάρι αποκάλυψαν στο πρακτορείο TMZ ότι τσακώθηκαν άσχημα μετά από μια φήμη απιστίας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Ο Σάμ Ασγκάρι φαίνεται να πίστεψε αυτές τις φήμες ακόμα και αν δεν έχουν επιβεβαιωθεί, με αποτέλεσμα να τσακωθούν άσχημα. «Ήταν θέμα χρόνου για τον Sam να ζητήσει διαζύγιο» αναφέρει πηγή στο TMZ ενώ η ίδια πηγή αποκαλύπτει πως η τραγουδίστρια γινόταν πολλές φορές βίαιη προς τον σύζυγό της.

Britney Spears hires high-powered divorce lawyer to the stars amid Sam Asghari split https://t.co/g1l1YzGEnz via @pagesix

— Dominick (@Dominic00719779) August 17, 2023