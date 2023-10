Χαμάς: Μπλοκάρει τους δρόμους – «Πυροβολούν προς τον κόσμο που προσπαθεί να φύγει»

«Ακούστε έναν αξιωματικό των IDF στη Μονάδα 504 να ενθαρρύνει έναν κάτοικο της Γάζας να απομακρυνθεί προς τα νότια για την ασφάλειά του. Η Χαμάς συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους αμάχους της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες, μην επιτρέποντάς τους να εκκενωθούν», σημειώνουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), δημοσιεύοντας ένα ηχητικό. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για συνομιλία ισραηλινού στρατιωτικού αξιωματούχου με κάτοικο της Γάζας.

Ο Ισραηλινός ζητά από τον κάτοικο να εκκενώσει την περιοχή για να προστατεύσει τον εαυτό του και να κατευθυνεί προς τα νότια της Λωρίδας της Γάζας, στο Χαν Γιουνίς.

LISTEN to an IDF officer in Unit 504 encourage a resident of Gaza to evacuate southward for their safety.

Hamas continues to use the civilians of Gaza as human shields, not allowing them to evacuate. pic.twitter.com/KTu108FQPg

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023