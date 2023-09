Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα «ξύπνησε» για τρίτη φορά τη φετινή χρονιά – ΒΙΝΤΕΟ

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, μετά από μια ανάπαυλα περίπου δύο μηνών, εκτοξεύοντας συντριβάνια λάβας και ωθώντας τις Αρχές να αυξήσουν το επίπεδο συναγερμού.

Η έκρηξη για τρίτη φορά τη φετινή χρονιά του Κιλαουέα – ενός από τα πλέον ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη – ξεκίνησε γύρω στις 3:15 μ.μ. της Κυριακής τοπική ώρα στον κρατήρα Halemaʻumaʻu στην καλντέρα της κορυφής του Κιλαουέα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της μεγάλης νήσου της Χαβάης, σύμφωνα με το USGS.

Οι Αρχές αύξησαν σε επίπεδο «προειδοποίησης» από εκείνο της «παρακολούθησης» τον συναγερμό για το ηφαίστειο και στην κόκκινη βαθμίδα για τις αερομεταφορές, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων της Χαβάης.

Στις εικόνες που αναμεταδίδονται ζωντανά μέσω webcam διακρίνονται ρωγμές στη βάση του κρατήρα του ηφαιστείου, που εκτοξεύουν μάγμα και απελευθερώνουν μεγάλα σύννεφα καπνού σε μια τεράστια περιοχή.

At about 3:15 p.m. Sunday, Sept. 10, @USGSVolcanoes reported Kilauea is erupting in the summit caldera, within the Halema’uma’u crater and dropped block to the east. Alert level is WARNING and the aviation level is RED. No threat to the public from lava. https://t.co/WwxY9Ml6au

— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) September 11, 2023