Χειραψία 40 δευτερολέπτων Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε και έσφιξε για κάπου 40 δευτερόλεπτα το χέρι του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στον χώρο του κοσμοδρομίου Βαστότσνι, της πιο σύγχρονης εγκατάστασης εκτόξευσης πυραύλων της χώρας του.

«Χαίρομαι που σας βλέπω», είπε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. «Αυτό είναι το νέο μας κοσμοδρόμιο».

“Glad to see you. How was your trip?”

Putin and Kim Jong-un met at the Vostochny Cosmodrome.

North Korean leader Kim Jong Un has said his first visit to Russia in nearly four years was a clear show of the “strategic importance” of the two countries’ relations.

